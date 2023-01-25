Россия спасет свой бюджет от лимита цен на нефть с помощью резервов в юанях

Введение лимита цен на российскую нефть спровоцировало дефицит бюджета, восполнить который Москва может за счет резервов юаня. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, введение потолка цен на нефть из России привело к снижению доходов в декабре 2022 года, когда нефть марки Urals торговалась на уровне 50 долларов за баррель. При этом расходы страны увеличились после начала спецоперации на Украине.

РФ может покрыть дефицит бюджета за счет продажи активов в юанях. Если цена на нефть останется на прежнем уровне, то у России будут средства для того, чтобы не испытывать нехватки в ближайшие несколько лет. Если же стоимость «черного золота» опустится ниже 35 долларов за баррель, резервы в юане могут закончиться уже в этом году.

По мнению аналитиков, Россия, вероятно, не захочет терять резервы в юанях, поэтому продажа иностранной валюты может замедлиться. Это даст время, чтобы приспособиться к снижению доходов от экспорта нефти.

Москва, Зоя Осколкова

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