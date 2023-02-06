В России внедрят «период охлаждения» для подозрительных денежных переводов

В российской банковской системе введут новую схему защиты денежных средств. Подозрительные переводы будут замораживаться на два дня в целях борьбы с мошенничествами. Соответствующий законопроект подготовил Центробанк.

В настоящее время Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денег без согласия клиента. В ней, в частности, фиксируются сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств, рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев.

«Регулятор будет доводить сведения из этой базы до банка-отправителя и банка-получателя платежа. А кредитные организации, в свою очередь, будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах», – отметил Зубарев.

По его словам, такой «период охлаждения» необходим, чтобы у клиента банка было время на осмысление происходящей ситуации. Ведь гражданин не сразу осознает, что им манипулируют мошенники. «За пару дней клиент обдумает свои действия, или кто-то из родственников заметит, что происходит что-то неладное», – заключил Зубарев.

Ввести отсрочку для денежных переводов в Центробанке предложили в мае прошлого года. Как тогда пояснял регулятор, задержка на два дня не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, так как по закону перевод должен быть обработан в срок до трех рабочих дней.

Москва, Зоя Осколкова

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