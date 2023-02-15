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Среда, 15 февраля 2023, 09:02 мск

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Bloomberg: в 2022 году Россия пробурила рекордное количество нефтяных скважин

Фото: freepik

В прошлом году российские энергетические компании пробурили рекордное за последние 10 лет количество скважин на своих нефтяных месторождениях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в 2022 году российские предприятия пробурили скважин на общую глубину 28 тысяч километров. Таким образом, общее их количество выросло почти на 7% и превысило 7 800.

Аналитики утверждают, что именно благодаря ударным темпам бурения РФ удалось восстановить объемы добычи нефти во втором полугодии, несмотря на дополнительные ограничения на экспорт топлива, введенные западными странами.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это поспособствует восстановлению рыночных отношений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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