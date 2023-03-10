США призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью

Минфин США призвал крупнейших мировых сырьевых трейдеров не отказываться от торговли российской нефтью. Однако компании и банки все еще опасаются репутационных потерь из-за возможных санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Представители американской администрации встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. По словам одного из участников переговоров, Минфин США настаивал на возобновлении сделок с сырьем из России, которые проводятся в рамках ценовых ограничений, введенных G7.

Вашингтон уверяет, что не будет против торговли российской нефтью в рамках согласованного ценового потолка. Несмотря на это крупнейшие независимые нефтетрейдеры настороженно относились к рынку, как и банки, которые предоставляют кредиты на поставки топлива.

По словам одного из американских чиновников, цель властей США в том, чтобы донести, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен, а компании в дальнейшем должны сами решать, как им действовать.

«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» – спросил советник одной из компаний.

Ранее Trafigura Group вышла из нескольких совместных с российскими компаниями проектов, продав свои доли. Кроме того, трейдер прекратил торговлю с организациями из России, находящимися под европейскими санкциями, а также существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов, продавая только необходимые европейским потребителям виды топлива.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»