США призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью

Минфин США призвал крупнейших мировых сырьевых трейдеров не отказываться от торговли российской нефтью. Однако компании и банки все еще опасаются репутационных потерь из-за возможных санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Представители американской администрации встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. По словам одного из участников переговоров, Минфин США настаивал на возобновлении сделок с сырьем из России, которые проводятся в рамках ценовых ограничений, введенных G7.
Вашингтон уверяет, что не будет против торговли российской нефтью в рамках согласованного ценового потолка. Несмотря на это крупнейшие независимые нефтетрейдеры настороженно относились к рынку, как и банки, которые предоставляют кредиты на поставки топлива.
По словам одного из американских чиновников, цель властей США в том, чтобы донести, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен, а компании в дальнейшем должны сами решать, как им действовать.
«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» – спросил советник одной из компаний.
Ранее Trafigura Group вышла из нескольких совместных с российскими компаниями проектов, продав свои доли. Кроме того, трейдер прекратил торговлю с организациями из России, находящимися под европейскими санкциями, а также существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов, продавая только необходимые европейским потребителям виды топлива.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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