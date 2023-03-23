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Четверг, 23 марта 2023, 12:18 мск

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Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз

Фото: Freepik

Россия увеличила поставки в КНР драгоценных металлов. Это произошло из-за вынужденного переориентирования экспорта в Азию на фоне антироссийских санкций.

В январе-феврале 2023 года Россия увеличила поставки платины в КНР в 279 раз, до 1,67 т, палладия – в 8,5 раза (до 2,72 т), пишет РБК. Экспорт родия, который, как и палладий, используется в производстве катализаторов различного назначения, вырос в семь раз в натуральном выражении – с 26,2 кг до 0,19 т.

Об увеличении поставок свидетельствуют данные китайской таможни. Федеральная таможенная служба (ФТС) России прекратила публиковать статистику по экспорту и импорту после начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций.

В настоящее время Россия занимает 40% на мировом рынке палладия. Как ранее заявлял крупнейший совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин, из-за западных санкций компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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