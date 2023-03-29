Минэнерго предупредило о рисках снижения газодобычи в России на треть к 2040 году

Добыча газа в России может сократиться на треть к 2040 году из-за истощения легкоизвлекаемых запасов. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в письме в правительство, пишут «Известия». Речь идет в первую очередь о месторождениях сеноманских залежей Западной Сибири.

Как отмечается в документе, на крупнейших месторождениях Западной Сибири (Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа) на сегодняшний день обеспечивают около 70% всего объема добычи, однако к 2040 году извлечь из них удастся заметно меньше сегодняшних показателей – до 255 миллиардов кубометров.

Согласно данным Росстата, в прошлом году Россия извлекла со всех месторождений около 672 млрд кубометров газа, годом ранее – 763 млрд куб. м. Таким образом, через 17 лет, после возможного сокращения добычи газа в ЯНАО, производство этого топлива в России может составить около 460 млрд куб. м, то есть снизиться более чем на треть.

По оценкам Минэнерго, добыча газа в этом году в Западной Сибири составит 468 млрд кубометров. В письме Шульгинова указано, что добыча газа в сеноманских залежах Западной Сибири к 2030 году может сократиться с 295 млрд кубометров до 184 млрд куб. м, а к 2040 году – еще до 73 млрд кубов.

Письмо главы Минэнерго было направлено в кабмин в декабре 2022 года. Напомним, во вторник, 28 марта, на заседании коллегии Минэнерго Шульгинов заявил о своих опасения по поводу снижения добычи газа в 2023 году.

Как отмечают опрошенные газетой экспертов, для сохранения текущих уровней добычи России необходимо расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные месторождения.

Москва, Наталья Петрова

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