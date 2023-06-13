Пакистан впервые оплатил российскую нефть юанями

Пакистан оплатил первую партию нефти из России в юанях. Об этом заявил министр нефти страны Мусадик Малик.

Первая партия российского сырья прибыла в пакистанский порт Карачи в минувшие выходные, в понедельник ее должны были выгрузить.

«Пакистан оплатил свой первый импорт российской нефти со скидкой в китайской валюте», – передает агентство Reuter со слов пакистанского министра. Чиновник не раскрыл коммерческих деталей сделки, включая цену или размер скидки.

Известно, что в марте Россия договорилась с Пакистаном о поставке 100 тысяч тонн нефти. 45 тысяч тонн уже прибыли в порт Карачи, а остальные находятся в пути. Речь идет о сорте Urals. «Мы стремимся нацелить одну треть нашего общего импорта нефти на российскую нефть», – сказал агентству Малик.

Перерабатывать топливо из России будет завод Pakistan's Refinery Limited (PRL). При этом российская нефть будет смешиваться с 60-70% сорта Arabian light.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»