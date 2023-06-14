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Среда, 14 июня 2023, 14:19 мск

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Казахстан приостановил импорт авиакеросина из России

Казахстан приостановил импорт авиационного керосина из России. Запрет будет действовать в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба национальной компании «Железные дороги Казахстана».

«С 14 июня текущего года по обращению министерства энергетики Республики Казахстан введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным минэнерго Казахстана, в стране существует риск затоваривания авиакеросином. В настоящее время для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи Алма-Аты, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн – вблизи Астаны.

При этом в регионе установилась жаркая погода, температура воздуха поднимается до 30 градусов, таким образом, на железной дороге создается пожаровзрывоопасная ситуация. Запрет на импорт авиакеросина введен «до нормализации ситуации».

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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