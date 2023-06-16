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Пятница, 16 июня 2023, 13:27 мск

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Минфин США заявил об эффективности потолка цен на нефть из России

В США считают эффективным механизм, который ограничивает цены на российскую нефть. Об этом заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо.

«Успехом можно считать падение доходов федерального бюджета России в два раза, что подтверждается данными российского Минфина, и это при возросшем уровне экспорта», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.

Адейемо утверждает, что Москва продает меньше нефти, чем годом ранее. При этом общая стоимость российского топлива на четверть ниже, чем в среднем по миру.

Кроме того, Россию ограничивает невозможность застраховать нефтяные танкеры. Таким образом, РФ вынуждена создавать свою морскую инфраструктуру для доставки топлива зарубежным партнерам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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