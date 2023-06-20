В Германии проведут учения по действиям при дефиците газа

Федеральное сетевое агентство Германии запланировало провести учения по действиям при возникновении дефицита газа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников.

Учения продлятся в течение одного дня, в это время будет протестирована работа различных ведомств и предприятий, а именно, поставщиков газа, агентств, сетевых операторов и крупных промышленных потребителей.

Тем временем, в стране продолжает действовать так называемый режим тревоги (второй этап аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере), установленный летом прошлого года из-за резкого скачка цен на топливо.

На прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек предупредил, что, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа, промышленности Германии, возможно, придется сокращать свои мощности. По транзитной ветке через Украину газ из РФ поступает в страны Западной и Центральной Европы. Контракт между Москвой и Киевом истекает в 2024 году.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»