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Понедельник, 3 июля 2023, 15:13 мск

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Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Саудовская Аравия продлевает решение о добровольном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает государственное агентство SPA.

«Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц», – говорится в сообщении. Таким образом, добыча нефти в стране останется на уровне 9 миллионов баррелей в сутки.

Как отметили в Эр-Рияде, это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса мирового рынка нефти.

Кроме того, Россия в августе сократит экспорт «черного золота» на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

Стоит отметить, что речь идет именно о сокращении экспорта. Что касается добычи, до на добровольное уменьшение ее объемов на 500 тысяч баррелей в сутки РФ пошла еще в марте, затем срок действия этой меры был продлен до конца года.

Напомним, ранее члены альянса ОПЕК+ договорились, что сократят общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Это решение привело к росту мировых цен на топливо.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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