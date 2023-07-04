Китай ввел ограничения на экспорт металлов, необходимых для производства чипов

Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Аналитики уверены, что это приведет к росту стоимости. Об этом сообщает China Daily.

Контроль за экспортом галлия и германия начнет действовать с 1 августа, говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Для того, чтобы экспортировать такую продукцию, поставщикам нужно будет получить лицензию, предоставив данные о зарубежных покупателях.

Введение ограничений подстегнет цены на эти металлы, которые используются в том числе в военной промышленности. Китай является одним из крупнейших поставщиков, так на его долю приходится около 94% мирового производства галлия. Несмотря на то, что галлий и германий производятся и в других странах, закупки у КНР более выгодны, поскольку они относительно дешевы, в то время как их добыча может быть довольно дорогостоящей.

По мнению аналитиков, эти меры могут привести снижению роли Китая на рынке. Когда цены перестают сдерживаться, может быть выгодно добывать эти металлы в других местах. Похожая ситуация ранее наблюдалась с другими веществами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельными элементами.

Ранее Пекин ввел запрет на импорт чипов американского производителя микросхем Micron Technology для операторов критической инфраструктуры. Китайские власти считают, что продукция этой компании представляет угрозу национальной безопасности. В свою очередь в Вашингтоне такие обвинения назвали беспочвенными.

Пекин, Зоя Осколкова

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