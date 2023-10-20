Китай ограничит экспорт основного материала для производства аккумуляторов

Китай с 1 декабря введет ограничения на экспорт основного материала для производства аккумуляторов – графита, сообщает агентство Reuters. Для поставки сырья за рубеж производители должны будут получать разрешение. Эта мера введена в целях национальной безопасности.

Министерство торговли КНР заявило, что данный шаг «способствует обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производственной цепочки, а также способствует лучшей защите национальной безопасности и интересов».

В ведомстве подчеркнули, что он не нацелен на какую-либо конкретную страну. По данным китайской таможни, крупнейшими покупателями графита из Китая являются Япония, США, Индия и Южная Корея.

В соответствии с новыми ограничениями Китай с 1 декабря обяжет экспортеров подавать заявку на получение разрешений на поставку двух типов графита, включая синтетический графит высокой чистоты, высокой твердости и высокой прочности, а также натуральный чешуйчатый графит и продукты из него.

По информации министерства торговли КНР, три типа «высокочувствительных» графитовых изделий уже находились под временным контролем и включены в новый список.

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита. Он также перерабатывает более 90% мирового графита в материал, который используется для производства автомобильных аккумуляторов.

«С этим новым ограничением экспорта графита южнокорейским фирмам, которые в значительной степени зависят от Китая в импорте графита, придется искать альтернативы, такие как США или Австралия, но это, вероятно, увеличит бремя затрат для многих», – отметили в компании Hyundai Motor Securities.

Официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил в пятницу, что Токио запросит у Китая разъяснения по поводу новых ограничительных мер и «предпримет соответствующие шаги», если они нарушат правила Всемирной торговой организации.

Напомним, Китай с 1 августа ввел ограничения на экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Из-за этой меры сократился экспорт этих металлов, что привело к росту цен на них за пределами КНР.

Пекин, Наталья Петрова

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