Гречка резко дорожает в опте из-за ослабления рубля и рекордного экспорта

В России наблюдается повышение оптовой стоимости гречневой крупы. Среди причин аналитики называют ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт. По словам экспертов, удорожание круп может способствовать перераспределению спроса на более дешевые бренды и собственные торговые марки сетей.

Оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тысяч рублей до 41 тысячи рублей за тонну, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По прогнозам, к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тысяч рублей за тонну и даже превысить этот показатель.

В сезоне-2022/23 Россия экспортировала 262 тысячи тонн гречихи и гречки, что примерно на 17% больше, чем сезоном ранее. Среди крупнейших покупателей российской крупы в 2023 году – Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия и Грузия. Производство гречневой крупы в РФ с начала сезона в сентябре 2022 года по май этого года выросло почти на 7%, до 415 тысяч тонн, обновив рекорд, подсчитали в ИКАР.

В ассоциации «Руспродсоюз», отмечают рост оптовых цен на гречневую крупу на 17 июля на 0,8% за неделю, до 38 рублей за 1 кг, на рис – на 2,5%, до 61,6 рубля за килограмм. Курсовая турбулентность вместе с ростом тарифов на грузоперевозки и другими факторами влияет на разные категории товаров. Гречка может дорожать и в связи с инфляционными процессами.

Кроме того, растет стоимость риса. Так весной 2023 года поставщики уведомляли сети о повышении цен на него на 15-30%. В ИКАР ждут, что оптовые цены на российский рис к сентябрю могут вырасти с 78 тысяч до 82 тысяч рублей за тонну. Подорожание не связано с запретом на вывоз белого риса из Индии. В Россию импортировался только рис басмати, которого запрет не коснулся.

В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на рынке круп стабильна, посевные площади под рисом и гречихой должны превысить прошлогодний уровень, а в случае риса дополнительную поддержку окажет продление запрета на экспорт до конца 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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