В России в сентябре вырастут цены на индюшатину

В России с сентября подорожает мясо индейки. Группа «Черкизово» планирует со следующего месяца повысить цены на продукцию из индюшатины на 6,5%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию уведомления от 31 июля директора «ТД Черкизово» Олега Закова партнерам.

Необходимость повышения цен производитель объясняет уходом из России части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, что обернулось удорожанием процесса вдвое. Кроме того, на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% – транспортных услуг, на 20% – упаковочных материалов. В первом квартале текущего года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики. В письме «Черкизово» при этом указывается, что текущее повышение цен покрывает лишь часть роста себестоимости.

Во «Вкусвилле» подтвердили получение уведомления о повышении цен на индюшатину от «Черкизово». В других торговых сетях изданию не ответили.

Компания «Черкизово» на втором месте в России по производству индейки (бренд «Пава-Пава») – в прошлом году было выпущено 80,5 тысячи тонн продукции в убойном весе. Такие данные приводит Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки.

Мясо индейки в июне стоило в среднем 446,61 рубля за 1 кг. По информации источников газеты на рынке, отпускные цены на индюшатину у производителей в среднем находятся на уровне 320-340 рублей за 1 кг филе бедра и грудки.

Рынок индейки полностью зависит от конкурирующих видов мяса, и динамику сегмента можно оценивать только относительно курицы и свинины, цены на которые выросли к августу 2023 года в общей сложности на 30%, прокомментировал ситуацию на рынке президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, стоимость филе бедра и филе грудки индейки увеличились за год в среднем на 10-12%. Меж тем, как уверяют источники издания в отрасли, речь идет о росте цен до 20% за год.

По предварительной оценке Agrifood Strategies, в первой полугодии производство мяса индейки в России в целом выросло на 7-8% в годовом выражении, до 219,8-221,8 тысячи тонн. По словам Давлеева, в России растет спрос на индейку как на альтернативу курице и говядине. Выпуск говядины и баранины при этом не растет, а на рынке куриного мяса, как отметил эксперт, отмечается «небольшой дефицит».

Напомним, в России в последнее время фиксируется рост цен на разные виды мяса. По информации Росстата, лидером удорожания стала курятина, розничные цены на которую с декабря 2022 года в среднем выросли на 11,42%, до 196,93 рубля за 1 кг. Свинина подорожала на 3,04%, до 308,38 рубля за 1 кг.

В Минсельхозе России объяснили рост цен на мясо индейки ростом спроса, издержками производителей, а также сезонностью. Там отметили, что индейководство демонстрирует наиболее высокие темпы роста в птицеводстве страны – за последние пять лет выпуск продукции вырост почти вдвое (с 231 тыс. тонн до 415 тыс. тонн).

«Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет. Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек», – сказано в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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