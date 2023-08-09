Чай и кофе заметно подорожают в России с сентября

Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свою продукцию на 6-9% с сентября из-за падения курса рубля, что привело к удорожанию импортного сырья. Кроме того, на 15% вырастет в цене продукция кондитерских фабрик. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Издание приводит информацию из письма производителя чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) в адрес ретейлеров, в котором говорится о росте отпускных цен на 6-9% с 1 сентября. Компания объясняет повышение высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья. Там оценивают ситуацию как сложную, отметив, что доля импортного сырья и материалов в себестоимости продукции превышает 80%. Впрочем, в компании пообещали, что планируют повышать цены плавно, чтобы не допустить «резкого скачка».

Аналогичное уведомления торговым сетям направили JDE (марки Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) и производитель кофе Madeo. Так, «Орими» предупредила об увеличении цен на 4-5% на свою продукцию.

В JDE отметили, что компания вынуждена повышать цены на продукцию также из-за роста цен на кофе на мировых рынках с начала года примерно на 20% и на чай – в полтора раза.

Как отметил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, только 0,2% от потребностей чая в России закрывают за счет сбора на Кубани. По его оценке, в стране фасуется 95% импортного чая и 75% кофе.

Источники издания прогнозируют, что к зиме чай и кофе в России могут подорожать на 20%, потому что сырье, закупленное производителями при долларе по 75 рублей, заканчивается.

Добавим, что о повышении цен с 1 сентября уведомили торговые сети и кондитерские компании. Об этом, в частности, сказано в письме «Лотте КФ Рус» (бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), направленном ретейлерам. О росте цен на 5-16% ритейлеров предупредила компания «Шторк» (марки Merci, Toffifee, Mamba). По оценке Национального рейтингового агентства, кондитеры зависят от импорта сырья на 30-70%. На ситуацию на рынке также негативно повлияло снижение урожая какао-бобов в Западной Африке из-за засухи.

Сообщения о предстоящем повышении цен на чай и кофе прокомментировали в Минсельхозе России. «На российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях», – заявили в пресс-службе ведомства (цитата по «Прайм»). Там указали, что на стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в первую очередь влияет цена сырья, которое не производится на территории России.

Ранее сообщалось, что в России с сентября подорожает мясо индейки. Так, группа «Черкизово» намерена со следующего месяца повысить цены на продукцию из индюшатины на 6,5%.

Москва, Наталья Петрова

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