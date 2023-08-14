В России подорожает майонез из-за роста цен на яйца и масло

Производители майонеза собираются проиндексировать стоимость своей продукции. Причина – рост цен на ингредиенты. В Минсельхозе указали, что майонеза на российском рынке сейчас достаточно, а некоторые его составляющие даже подешевели.

Цены на майонез вырастут из-за подорожания яиц и масла, пишет «Коммерсант». «Производитель уведомляет ритейлеров о том, что с 21 августа на 5-10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка», – говорится в статье.

В структуре себестоимости этого соуса около 60% составляют траты на подсолнечное масло, 20-25% – на куриное яйцо и упаковку. По мнению аналитиков, потребление майонеза стабильно и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса.

В свою очередь в Минсельхозе уверяют, что у российских потребителей нет проблем с выбором майонеза, так как объемы его производства позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, указали в ведомстве.

Более того, цены производителей на подсолнечное масло – основной ингредиент для майонеза – сейчас существенно ниже, чем годом ранее, передает РИА «Новости». Согласно данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне 2023 года было выпущено 586,5 тысячи тонн, на 30,4% больше, чем в июне 2022 года, рафинированного – 227 тысячи тонн, на 30,9% больше. При этом в июне подсолнечное масло подешевело на 1,38% год к году, в июле – на 1,72%.

Ранее крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свою продукцию на 6-9% с сентября из-за падения курса рубля, что привело к удорожанию импортного сырья. Кроме того, на 15% вырастет в цене продукция кондитерских фабрик.

Москва, Зоя Осколкова

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