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Вторник, 22 августа 2023, 14:49 мск

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В России подорожают электронные сигареты и вейпы

Осенью в России подскочат цены на электронные сигареты и вейпы. Причиной подорожания станет ослабление курса рубля, а также сложности с логистикой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, с весны стоимость вейпов уже поднялась на 10%, так как основную часть таких товаров Россия импортирует из-за границы. В сентябре электронные сигареты подорожают еще в среднем на 30%.

Кроме того, ФТС стала тщательнее проверять грузы с никотинсодержащей продукцией. Таможенники сверяют позиции и проверяют сертификаты на товары. По словам игроков рынка, контроль за ввозом электронных сигарет усилился из-за ужесточения закона за продажу продукции несовершеннолетним. Многие импортеры предпочитают ввозить небольшие партии вейпов из опасений ареста продукции, рейдов и штрафов.

В начале августа стало известно, что Минздрав поддержал предложение Минфина об увеличении акцизов на сигареты и папиросы стоимостью дороже 200 рублей. По мнению министерства, рост цен на табачную продукцию существенно снижает потребление табака и увеличивает поступления в госбюджет. Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на борьбу с гепатитом C.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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