В России осенью подорожает шаурма из-за роста цен на мясо

Производители шаурмы готовятся повысить цены на 10-15%. По словам ритейлеров, главная причина – рост стоимости мяса. В Минсельхозе отмечают, что подорожание мясной продукции носит сезонный характер и в сентябре рынок стабилизируется.

Конечная цена на шаурму для потребителей осенью может составить от 210 до 300 рублей – сейчас ее можно купить за 190-250 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли. Так основатель одной из сетей заявил, что стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. При этом оптовые производители подняли цену на шаурму с начала года на 25% и не исключают дальнейшего повышения.

Ранее российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину. Стоимость этой продукции у поставщиков с начала марта по конец июля выросла на 20-30%. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен трех крупнейших производителей мяса птицы.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а в течение только одного июля – на 6,99% (до 197,85 рубля за 1 кг). Окорочка подорожали на 4,7% с начала года и на 2,4% за июль (до 227,8 рубля).

В свою очередь в Минсельхозе сообщили, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции. Производство продукции птицеводства в России показывает положительную динамику. Так, за январь-июль 2023 года количество птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1,3% к аналогичному уровню 2022 года и составило 3,8 млн т, констатировали в Минсельхозе.

В Общественной потребительской инициативе не исключили, что повышение цен на мясо может сказаться на качестве фастфуда. Об отравлениях шаурмой в последнее время сообщается очень часто. В условиях, когда растет цена на сырье, бизнес стремится сохранить прибыль, поэтому идет на различные ухищрения – например, уменьшение порций или удешевление процесса приготовления продукта.

Москва, Зоя Осколкова

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