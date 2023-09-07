Сетевые заправки отменяют программы лояльности из-за убытков

Сетевые автозаправочные станции (АЗС) терпят убытки и сворачивают программы лояльности, чтобы сэкономить. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».

«Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – рассказали аналитики.

На этом фоне некоторые крупные российские АЗС стали отменять стимулирующие акции и скидки для потребителей. Сокращают свои системы лояльности для клиентов и независимые АЗС.

Тем временем, цены на автомобильное топливо в России достигли максимальных значений. Как следует из результатов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже от 6 сентября, рекордного уровня достигли бензин марки Аи-95 и Аи-92, а также летнее дизельное топливо.

Москва, Зоя Осколкова

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