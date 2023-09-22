Биржевые цены на бензин и дизтопливо упали на 10-15% после запрета экспорта

Бензин и дизтопливо на бирже подешевели на 10-15% после введения правительством России ограничений на экспорт топлива. Об этом свидетельствуют данные пятничных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По итогам торговой сессии стоимость бензина Аи-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну, летнего дизеля – на 14,52%, до 61 431 рублей за тонну. Цена бензина марки Аи-92 упала на 9,63%, до 55 925рублей за тонну.

С начала недели бензин Аи-95 подешевел на 21%, бензин Аи-92 – на 20%, а дизтопливо почти на 18%.

Напомним, кабмин России с 21 сентября ввел ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В кабмине рассчитывают, что это поможет насытить внутренний рынок и снизить цены для потребителей. В Минэнерго заявили, что запрет на экспорт топлива введен бессрочно, отметив, что срок действия ограничительных мер будет зависеть от насыщения рынка и итоговых результатов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»