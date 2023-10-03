Минфин и Минздрав предлагают облагать акцизом весь спирт

В России могут ввести акциз на всю продукцию, содержащую спирт. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

По его словам, Минфин поддерживает идею Минздрава о введении акцизов на спирт. Принципиальных разногласий между ведомствами по этому вопросу нет.

«Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол, например, чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии, и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», – пояснил Силуанов.

В начале августа Минфин подготовил проект приказа, который устанавливает минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за литр. В министерстве отметили, что эта мера «позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции».

Москва, Зоя Осколкова

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