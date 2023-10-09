Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Справедливым аналитики считают курс около 33 рублей за доллар. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперты агентства сравнили стоимость комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Самым дешевым оказался обед в России, самым дорогим – в Германии. Взяв эти данные за основу, аналитики рассчитали курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. Таким образом, Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. Житель любой другой страны G20 может прилететь в РФ и съесть больше бургеров, если бы он пообедал на ту же сумму у себя дома.

На втором месте по недооцененности – индонезийская рупия: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального – 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Замыкает тройку аутсайдеров ЮАР, где стоимость национальной валюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза выше, чем в реальности – 10,4 ранда за доллар.

Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (курс по ППС в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).

При этом переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро – его курс завышен на 16%. Затем идет канадский доллар – он переоценен на 15% по отношению к доллару. Единственной другой переоцененной валютой стал аргентинский песо, но лишь на 5%.

Москва, Зоя Осколкова

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