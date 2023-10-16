Японская компания Fujitsu уходит с российского рынка

Японская компания Fujitsu покидает российский рынок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Rusprofile.

Юридическое лицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано в августе 2024 года, пишет РБК. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор компания не объявляла об уходе с российского рынка.

В России Fujitsu занималась реализацией информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуков, персональных компьютеров и комплектующих.

Российские маркетплейсы сообщили, что продукция Fujitsu занимает очень маленькую долю рынка, поэтому ее уход не отразится на российском бизнесе. По словам экспертов, единственная категория, в которой компания остается востребованной на рынке, – комплектующие для компьютеров. Однако и в ней Fujitsu не является лидером, их комплектующие можно будет заменить аналогами или привезти через параллельный импорт.

Токио, Зоя Осколкова

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