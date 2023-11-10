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Пятница, 10 ноября 2023, 09:28 мск

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Россия экспортировала в Бразилию рекордную партию нефти

Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти – 207 тысяч тонн на 133 млн долларов. В результате РФ вошла в тройку крупнейших экспортеров этой латиноамериканской страны.

В начале осени Бразилия возобновила закупки нефти у России после двухлетнего перерыва. В октябре объем импорта вырос в 2,5 раза – до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 млн баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась – в 2,8 раза, до 133,25 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

В результате октябрьская поставка нефти стала самой крупной как минимум с 1997 года, как по объему, так и по стоимости. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года.

Увеличение экспорта позволило России стать третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию. Лидируют по поставкам США (346 млн долларов) и соседняя Гайана (187 млн долларов). В пятерку также входят Алжир (112 млн долларов) и Саудовская Аравия (98 млн долларов).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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