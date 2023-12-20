Россия резко нарастила поставки нефти в Китай

Россия в январе-ноябре этого года увеличила экспорт нефти в Китай на 22,17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается в отчете главного таможенного управления КНР.

Объем поставок составил 97,5 млн тонн на общую сумму 55,018 млрд долларов. Отдельно в ноябре этого года Китай приобрел в России 9 млн тонн нефти на 5,537 млрд долларов, передает «Прайм». Надо отметить, что за январь-ноябрь прошлого года Китай закупил в России 79,77 млн тонн нефти на 54,684 млрд долларов.

Судя по данным таможни КНР, Россия сохранила лидерство по объемам поставок нефти в Китай. На втором месте – Саудовская Аравия (79,97 млн тонн на 50 млрд долларов). Тройку лидеров замыкает Ирак (54,12 млн тонн на 32 млрд долларов).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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