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Пятница, 29 декабря 2023, 11:15 мск

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В России на треть подорожает вино

Трехкратный рост акцизов на вино произойдет только в мае, однако подорожание начнется с января. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Эксперт полагает, самые дешевые вина начнут дорожать уже в начале января, передает «Прайм». По его прогнозу, «дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены».

Цены на импортное вино будут заметно расти по мере завоза новых партий, отметил Чеглов. Отечественные виноделы, по его словам, примут во внимание эту ситуацию и «захотят на этом сыграть». В связи с этим «20-30 процентов роста цен к лету можно ожидать», – предсказал эксперт.

Напомним, с 1 мая 2024 года акциз на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию вырастет с 34 рублей до 108 рублей за литр. Акциз на винные напитки увеличится с 45 рублей до 141 рубля за литр. Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, в следующем году вырастет с 45 рублей до 141 рубля за литр. Соответствующий закон в ноябре подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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