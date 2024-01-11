российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2024, 09:02 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США закупали нефть из России по цене выше лимита

США возобновили импорт российской нефти. При этом стоимость топлива значительно превышала так называемый «потолок цен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Весной 2022 года США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Последнюю партию топлива Соединенные Штаты закупили у РФ в апреле того года.

Согласно информации американского статистического ведомства, в октябре 2023 года США приобрели 36,8 тысячи баррелей российской нефти за 2,7 млн долларов. Вторая партия объемом 9,9 тысячи баррелей была куплена за 750 тысяч долларов в ноябре.

Таким образом, один баррель российской нефти обошелся в среднем в 75 долларов, что значительно выше «потолка цен», установленного страной в 60 долларов за баррель.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Бюджет РФ получил 30 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+ / Поставщики нефти не хотят рассчитываться с Индией в рупиях / СМИ: иностранные акционеры заморозили участие в «Арктик СПГ 2» / «Газпром» сообщил о новом историческом рекорде поставок «голубого топлива» в Китай / Отказ Украины от транзита газа принесет проблемы Европе – СМИ / Риск энергетической безопасности: Европа сократила потребление газа до уровня 1996 года / Нефть подорожала на фоне растущих рисков для перевозки в Красном море / Рекорды позади: уровень газа в ПХГ Европы значительно упал

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Нефть и газ, Санкции против России, США,