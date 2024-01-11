США закупали нефть из России по цене выше лимита

США возобновили импорт российской нефти. При этом стоимость топлива значительно превышала так называемый «потолок цен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Весной 2022 года США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Последнюю партию топлива Соединенные Штаты закупили у РФ в апреле того года.

Согласно информации американского статистического ведомства, в октябре 2023 года США приобрели 36,8 тысячи баррелей российской нефти за 2,7 млн долларов. Вторая партия объемом 9,9 тысячи баррелей была куплена за 750 тысяч долларов в ноябре.

Таким образом, один баррель российской нефти обошелся в среднем в 75 долларов, что значительно выше «потолка цен», установленного страной в 60 долларов за баррель.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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