Tesla приостанавливает производство в Германии из-за ситуации в Красном море

Американская компания Tesla объявила о приостановке части производства под Берлином из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом пишет Reuters.

Причиной сокращения производства в Грюнхайде стал кризис в Красном море и связанные с ним изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды. «Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок», – говорится в заявлении Tesla.

Американский производитель электромобилей является первой компанией, сообщившей о прекращении производства из-за сбоя поставок. Возобновление работы в полном объеме запланировано на 12 февраля. Впрочем, аналитики считают, что последствия конфликта в Красном море могут затронуть и других автопроизводителей.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили о нанесении ударов по территории Израиля и блокировке прохода судам через Красное море. Несколько коммерческих и военных судов уже подверглись атакам. В ответ на действия повстанцев США сформировали международную коалицию и проводят операцию «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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