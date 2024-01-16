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Вторник, 16 января 2024, 09:19 мск

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Экспорт российской сырой нефти в Турцию достиг рекорда

Россия продолжает наращивать морские отгрузки нефти в Турцию. В декабре поставки российского топлива достигли рекордных показателей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.

В декабре 2023 года поставки российской нефти в Турцию по морю составили 444 тысячи баррелей в сутки, или 13% от общего морского экспорта в этом месяце. Большинство – около 85% – отгрузок в Турцию в декабре пришлись на танкеры из балтийских портов Приморск и Усть-Луга.

По прогнозам экспертов, экспорт российской нефти в январе также превысит 400 тысяч баррелей в сутки. Поставки в Турцию становятся более привлекательными на фоне проблем в Красном море, вызванных атаками на суда со стороны хуситов.

Помимо сырой нефти, Турция в прошлом году нарастила импорт российских дизельного топлива, топочного мазута, авиационного и судового топлива. Для Анкары увеличение поставок более дешевого импорта российской нефти и нефтепродуктов обернулось экономией в 2 млрд долларов, оценивают аналитики.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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