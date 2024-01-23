российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 10:05 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

Группа инвесторов направила Минску уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций. Стоимость ценных бумаг во владении подписантов составляет 178 млн долларов. Об этом пишет РБК.

В письме, направленном адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова, речь идет о пяти выпусках еврооблигаций – Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около 3,25 млрд долларов.

В инициативную группу инвесторов входят восемь физических лиц и пять компаний. В том случае, если Белоруссия не погасит обязательства, они рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании выплат по еврооблигациям.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», – пишут инвесторы в уведомлении.

Отмечается, что прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023-го начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Эти выплаты будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

«Призываем Совет министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь», – указано в обращении.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Госдума поддержала создание учебно-боевых центров России и Белоруссии / Сердюков назначен начальником Объединенного штаба ОДКБ / Саммит ОДКБ в Минске: лидеры государств договорились о развитии системы кризисного реагирования / Жителя Омска приговорили к лишению свободы за «минирование» 900 объектов / В Белоруссии выявили 59 заболевших корью / Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске / В России подорожает белорусское сливочное масло / «Украина всё равно будет наша» – Лукашенко

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Экономика, Белоруссия,