Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

Группа инвесторов направила Минску уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций. Стоимость ценных бумаг во владении подписантов составляет 178 млн долларов. Об этом пишет РБК.

В письме, направленном адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова, речь идет о пяти выпусках еврооблигаций – Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около 3,25 млрд долларов.

В инициативную группу инвесторов входят восемь физических лиц и пять компаний. В том случае, если Белоруссия не погасит обязательства, они рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании выплат по еврооблигациям.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», – пишут инвесторы в уведомлении.

Отмечается, что прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023-го начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Эти выплаты будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

«Призываем Совет министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь», – указано в обращении.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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