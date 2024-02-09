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Пятница, 9 февраля 2024, 11:11 мск

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Индия отказалась покупать премиальную нефть у России из-за санкций

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась от закупок нефти премиум-класса у России из-за санкций. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, банки-посредники не принимают платежи за нефть марки Sokol, так как стоимость сырья значительно превышает потолок цен в 60 долларов. При этом закупки менее дорогой российской нефти марки Urals продолжаются, однако ситуация на рынке стала более напряженной.

Проблемы с закупками Sokol возникли после того, как минфин США усилил контроль за соблюдением антироссийских санкций. Кредитные организации опасаются введения ограничений за сотрудничество с РФ.

Руководство BPCL заявило, что не наблюдают перебоев с получением российской нефти из-за кризиса на Красном море и продолжат покупать нефть из любого источника, если этому не препятствуют возможности финансовой системы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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