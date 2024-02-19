Банки ОАЭ начали ограничивать переводы и закрывать счета россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать операции со счетами россиян из-за риска вторичных санкций. О проблеме знают в правительстве РФ, хотя считают ее некритичной.

Как рассказали газете «Ведомости» работающие в ОАЭ российские бизнесмены, сейчас банки деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. При этом проблемы начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях. Более того, продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России.

Другой источник издания – владелец энергетической компании отметил, что в крупнейших кредитных организациях ОАЭ стало практически невозможно открыть счет. Собеседник уточнил, что можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка».

Бизнесмены пытаются обойти ограничения, например, добавляют в цепочку расчетов промежуточную юрисдикцию – Гонконг. Однако с февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи.

О проблеме знают в российском правительстве, но пока считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину источник.

Банки из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам после указа президента США Джо Байдена, которым американскому минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать кредитные организации, нарушающие антироссийские санкции. Похожая ситуация сложилась с финансовыми учреждениями в Турции и Китае.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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