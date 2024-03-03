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Воскресенье, 3 марта 2024, 10:49 мск

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Миру снова грозит «китайский шок»

Фото: FreePik

Мировой рынок вновь оказался перед угрозой «китайского шока», когда большой поток дешевых товаров из КНР будет оказывать негативное влияние на экономики других государств. Как пишет Wall Street Journal, Пекин рассчитывает удвоить экспорт своей продукции, чтобы оживить экономический рост страны.

Издание обращает внимание, что китайские заводы производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем может поглотить собственный рынок. Опираясь на дешевые государственные кредиты, компании КНР перенасыщают зарубежные рынки товарами, которые не могут продать внутри страны.

WSJ отмечает, что подобная ситуация наблюдалась в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда США и мировая экономика пережили «китайский шок». Бум импорта дешевых товаров китайского производства помог сдержать инфляцию на низком уровне, но за счет рабочих мест в местном производстве.

Как считают аналитики, в этот раз дефляционный эффект может оказаться ещё сильнее.

Нью-Йорк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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