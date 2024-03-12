В России подорожают видеоигры из-за падения турецкой лиры

В России вырастут цены на цифровые версии видеоигр. Подорожание связывают с корректировкой в Турции, где геймеры, ритейлеры и посредники покупают новинки. Об этом пишут «Известия».

«Повышение цен в Турции вызвано рядом факторов, включая колебания валютного курса и инфляцию, что в свою очередь приводит к увеличению закупочных цен для российских дистрибьюторов. Учитывая эти обстоятельства, рост цен на видеоигры в РФ может достигать до 20%, что скажется на конечных потребителях», – рассказала изданию исполнительный директор онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ Эмма Юсова.

В первую очередь изменение стоимости коснется цифровых копий, которые продавцы приобретают еще до того, как игры на материальных носителях завозятся по параллельному импорту из других стран.

«Сейчас многие геймеры не ждут поставок игр на дисках, а предпочитают покупать цифровую копию, которая позволяет запустить продукт сразу после его выхода. Такие версии стоят в среднем на четверть дороже, чем версии на носителях», – сообщил источник газеты в одном из крупных ритейлеров.

По словам экспертов, это не первое подорожание из-за курса турецкой лиры, которая в последнее время постоянно слабеет по отношению к доллару. Такая же ситуация наблюдалась в июле, октябре, ноябре и январе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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