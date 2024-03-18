В России ожидается рост цен на молоко и молочную продукцию

В России растет себестоимость производства молочной продукции. Вместе с ростом потребления и реальных доходов граждан это может привести и к росту цен в рознице. Об этом сообщил председатель Национального молочного союза Артем Белов.

В прошлом году молоко и молочная продукция подорожала на 16%, пишет «Парламентская газета». Доходы населения растут, а вместе с ними и спрос на продовольствие. «Естественно, это не могло не сказаться на пищевой индустрии. Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас и, по моим оценкам, сохранится еще и в следующем году», – сказал Белов.

Тем временем, растет и стоимость топлива, электроэнергии, что приводит к дополнительным издержкам и удорожает себестоимость. В настоящее время действительно роста цен на основную молочную продукцию практически нет, но уже к осени ситуация может измениться, отметила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

По прогнозам эксперта, цены все же вырастут, но ненамного – на 7-9%. Однако прогноз это предварительный – он еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, если в ситуацию вмешаются неучтенные факторы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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