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Четверг, 21 марта 2024, 09:37 мск

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В России резко подорожали субстанции для изготовления лекарств

В России в 2023 году фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства, подорожали на 26%. Об этом говорится в отчете аналитической компании DSM Group.

Средняя стоимость фармацевтических субстанций (действующее вещество, из которого изготавливают лекарственные препараты) в 2023 году составила 116 долларов за 1 кг. Показатель вырос год к году на 26%: в 2022 году средняя цена была на уровне 92 доллара за 1 кг, пишет газета «Ведомости».

На рынке представлены субстанции разной ценовой категории – и по 5 долларов за 1 кг, и по 500 000 долларов за 1 кг, рассказал президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. Стоимость продукта зависит от затрат на его производство (цены на необходимые компоненты, а также реактивы и реагенты для их синтеза).

По словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже, так как фармкомпании уделяют больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств, продажи которых падают.

Кроме того, еще одной причиной роста цен на сырье стало ослабление рубля и необходимость закупать его через посредников из-за антироссийских. В настоящее время субстанции в основном приобретаются в Китае и Индии, а российские компоненты занимают не более 8-10% рынка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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