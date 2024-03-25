В России сократилось производство бензина

В России сократились объемы производства бензина. Нефтяники удержали объем поставок топлива на внутренний рынок, несмотря на атаки беспилотников на целый ряд НПЗ. Разница покрыта за счет накопленных запасов, уровень которых все еще существенно выше, чем год назад.

В период с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9% в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска – до 779,4 тысячи тонн или 111,3 тысячи тонн в сутки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

18 марта был зафиксирован минимальный объем производства топлива в стране, тогда показатель составил 104,7 тысячи тонн. Период с 13 по 19 марта стал первым, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.

Несмотря на снижение объема производства, поставки бензина на внутренний рынок за этот период, напротив, немного выросли в сравнении с предыдущей неделей и увеличились на 0,3%, достигнув уровня в 794,2 тысячи тонн. В сравнении с планом отгрузки выросли на 2%.

С начала года и до середины марта беспилотники совершили минимум 11 атак на предприятия России по переработке, хранению и транспортировке нефтепродуктов. Атаке подверглись семь нефтеперерабатывающих заводов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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