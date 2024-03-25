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Понедельник, 25 марта 2024, 17:22 мск

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Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подорожал впервые с января

Средняя цена бензина марки Аи-95 на АЗС в Москве выросла на прошлой неделе впервые с января, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

К 25 марта средняя розничная стоимость бензина Аи-95 в столице составила 56,64 руб.за литр, что на 5 коп. больше, чем к 18 марта, передает «Интерфакс». Рост цен фиксируется впервые с 15 января.

Повышение стоимости топлива связано с увеличением цен на Аи-95 на АЗС компании «НефтьМагистраль» – в среднем на 81 коп. до 56,49 руб. за литр.

Меж тем цены на другие сорта бензина не изменились: средняя стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 51,11 руб. за литр, дизтоплива – 63,24 руб. за литв.

Бензин подорожал на заправках вслед за ростом цен на бирже. Стоимость Аи-95 выросла за последние две недели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) более чем на 10%, до 66 864 руб. за тонну.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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