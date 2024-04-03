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Среда, 3 апреля 2024, 09:42 мск

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Россия вошла в топ-10 потребителей импортного алкоголя

Россия вошла в десятку стран по потреблению зарубежного алкоголя. Список возглавили США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

США в прошлом году потратили на импортный алкоголь около 26 млрд долларов. Это составляет почти треть (29%) от всего «горячительного» импорта в мире. На втором месте – Великобритания, которая закупила спиртного за рубежом на 7,2 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Германия – 5,3 млрд долларов.

«Россия в прошлом году поднялась на девятое место с одиннадцатого, увеличив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19% – до 2,2 млрд долларов», – говорится в статье.

В основном РФ закупала вино (1,1 млрд долларов), затем идут крепкое спиртное (730 млн), пиво (301 млн), вермуты (69 млн) и слабоалкогольные напитки (24 млн). Главными импортерами России являются страны ЕС (85%) и Грузия (11%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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