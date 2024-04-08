Индия может опередить Китай по вкладу в мировую экономику к 2028 году

Темпы роста китайской экономики замедляются, тогда как Индия стремительно расширяет торговое сотрудничество. К 2028 году Нью-Дели способен опередить Пекин по вкладу в мировой рост, считают аналитики Bloomberg.

Замедление темпов расширения экономики КНР обусловлено растущими противоречиями между Западом и Пекином. Взять на себя роль основного драйвера глобальной экономики стремится Индия, пишет агентство.

Среди благоприятных факторов – бум на фондовом рынке, приток прямых иностранных инвестиции и растущий внутренний спрос населения, которое уже сейчас насчитывает 1,4 млрд человек. Правительство увеличило инвестиции в инфраструктуру до 11 трлн рупий, что привлекло западные компании для наращивания производства в стране.

В базовом сценарии ВВП Индии будет расти на 9% в год, в то время как темпы роста КНР замедлятся до 3,5%, отмечаются аналитики. Геополитическая ситуация создает шансы не только для международных компаний, но и для индийских производителей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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