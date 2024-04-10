В России годовая инфляция ускорилась до 7,72%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 10 марта, сообщила, что в марте годовая инфляция ускорилась до 7,72% против 7,69% в феврале, а потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,39%.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, «продовольственные товары в марте подорожали на 0,17% по сравнению с февралем, в годовом выражении подорожание составило 8,12%. Непродовольственные товары подорожали на 0,27% в месячном выражении и на 6,73% по сравнению с мартом 2023 года. Стоимость услуг выросла на 0,83% к февралю 2024 года и на 8,3% в годовом выражении».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube