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Пятница, 31 мая 2024, 15:15 мск

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Россия заместит погибший из-за заморозков урожай яблок за счет импорта

Россия импортирует яблоки из Азербайджана, чтобы восполнить недостающий объем урожая, погибшего из-за аномально холодной погоды весной. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

«Что касается яблок – в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости», – цитирует Кармазина ТАСС.

По его словам, яблоки также импортируют из Белоруссии, Армении, Турции, Сербии и Приднестровья. В Россельхознадзоре считают, что дефицита фруктов на российском рынке не ожидается.

Весенние заморозки в России стали причиной гибели сельхозкультур на тысячах гектаров. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут уточнила, что из-за холодов пострадали сильнее всего плодовые деревья, а особенно яблоки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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