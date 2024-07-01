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Понедельник, 1 июля 2024, 20:38 мск

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Крупнейший военный концерн Германии получил самый большой в истории заказ

Крупнейший оборонный концерн ФРГ Rheinmetall в понедельник, 1 июля, сообщил, что получил от Бундесвера заказ на 3,5 млрд евро, ставший самым большим в истории компании, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится: «Концерн Rheinmetall получил от Бундесвера самый крупнеший в истории компании заказ на производство военных транспортных средств. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6 500 грузовиков на сумму до 3,5 миллиарда евро, включая НДС. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) должно произвести более 610 грузовиков на сумму в 312 миллионов евро, 250 из которых должны быть поставлены Бундесверу уже в 2024 году».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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