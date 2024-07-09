Индия стала главным рынком для российской нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник, 9 июля, заявил, что Индия для России стала первым рынком по поставкам нефти, поскольку в 2023 году они выросли в два раза по сравнению с 2022 годом и составили около 90 млн тонн, что является 40% всех потребностей этой страны.

В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» Новак сказал: «Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для нас является одним из ключевых партнеров – по итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн тонн. Это 40% всей потребности Индии. В 2023 году объем поставок нефти в Индию вырос ровно в два раза: в 2022 году это было 45 млн тонн, в 2021 году – всего 5 млн тонн. Если сравнивать с 2021 годом, рост составил почти в 20 раз».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube