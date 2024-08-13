ЦБ РФ аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Америкэн Экспресс Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс Банк» не является участником системы страхования вкладов.

По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации, уточнили в Центробанке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube