российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2024, 13:45 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Америкэн Экспресс Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс Банк» не является участником системы страхования вкладов.

По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации, уточнили в Центробанке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Стоп-ипотека и новые неприятности: Центробанк РФ по-прежнему подчинен мировой долларовой системе / Центробанк подтвердил, что готов повысить ставку до 20% и выше / Путин разрешил легализовать криптовалюту в России / Фонд национального благосостояния «похудел» почти на 300 млрд / Обман дольщиков с задержкой ввода жилья: раскрыта ещё одна схема обогащения банков / Вредительство: Центробанк с Набиуллиной «садит» Россию «на мель» / Госдума легализовала майнинг криптовалюты в России / Высокая ключевая ставка ЦБ – это «на годы». Прогноз экономиста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,