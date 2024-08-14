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Среда, 14 августа 2024, 11:58 мск

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В России резко подорожала минимальная продуктовая корзина

В России с начала текущего года выросла стоимость минимальной корзины продуктов на месяц. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 10,6% с начала года. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 6 656,5 рубля», – передает ТАСС.

Больше всех заплатить за минимальный набор продуктов придется жителям Чукотки (15 241,7 рубля) и Магаданской области (11 075,6 рубля). Дешевле всего продовольственные товары можно найти в Мордовии (5 244,1 рубля) и Липецкой области (5 466,9 рубля).

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 7 976,3 рубля, в Санкт-Петербурге – 7 677,2 рубля.

По данным Росстата, в июле 2024 года продукты подорожали на 9,67% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Потребительские цены к 5 августа с начала 2024 года увеличились на 4,99%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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