В России резко выросли цены на верхнюю одежду

В России начали расти средние цены на верхнюю одежду. Среди причин одни участники рынка называют низкий уровень импортозамещения, другие – отсутствие собственных тканей и фурнитуры, третьи – удорожание логистики, рост аренды и услуг ЖКХ.

По оценкам бизнеса, в рознице за последние полгода верхняя одежда подорожала на 15-25%, пишут «Известия». Как следует из данных госсистемы маркировки «Честный знак», стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей – на 17%, пальто – на 6%, жилетов – на 14%. В пресс-службе оператор системы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) пояснили, что среднюю стоимость товаров оценивали по данным с касс – с момента нанесения маркировки и по итогам их реализации.

С наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. По словам производителей, поставщики поднимают стоимость материалов. Постоянно меняются курсы валют, поэтому при покупке сырья можно попасть в ценовую разницу. Санкции тоже оказывают влияние, так как из-за них дорожает логистика поставок сырья из-за границы.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что на увеличение стоимости одежды повлиял общий рост инфляционных издержек производителей, поставщиков и торговых сетей, а также выросшие логистические расходы и усложнившаяся система оплаты импортных материалов и готовых изделий, сырья, комплектующих и оборудования. Кроме того, в России наблюдается дефицит квалифицированного персонала – в первую очередь швей.

Согласно данным Росстата, в июне 2024 года в сравнении с тем же периодом прошлого года женская одежда в целом выросла в цене на 3,7%, а мужская – на 5,48%. Больше всего подорожали у мужчин костюм-двойка – на 7,5%, сорочка – на 7%, куртка из натуральной кожи – на 6%. У женщин больше всего подорожали платье-костюм – на 5,65%, джемпер – на 5,21%, пальто демисезонное из шерстяных и полушерстяных тканей – на 4,3%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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