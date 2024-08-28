Банки ОАЭ блокируют платежи из России за поставки из Китая

Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали отклонять операции из России за импорт техники из КНР. По словам участников рынка, блокировку инициирует китайская сторона из-за риска вторичных санкций.

Речь идет о платежах за товары, которые оплачиваются через банки ОАЭ, но не ввозятся в арабскую страну, а поставляются напрямую из Китая в Россию, пишет «Коммерсант». «Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», – сообщил представитель одного из дистрибуторов.

По словам другого собеседника, блокировку инициирует китайская сторона. Ранее банки КНР из-за санкционных рисков начали блокировать российские платежи за электронику. Теперь они запрашивают у организаций в Дубае данные о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

Российские компании нашли способ проводить финансовые операции, но с повышенной комиссией. Эксперты предупредили, что к концу осени – началу зимы может начаться дефицит техники, а цены вырастут на 5-10%.

В феврале 2024 года китайский банк впервые уведомил клиентов в России об остановке операций, тогда же начали возвращаться платежи компаниям из РФ. В середине августа бизнесмены пожаловались, что поставщики из КНР просят импортировать товар через третьи страны из-за усиливающегося санкционного давления, а китайские банки начали возвращать оплату за товары, которые поставщики уже отправили в Россию. При этом платежи совершались в юанях.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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