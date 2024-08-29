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Четверг, 29 августа 2024, 17:53 мск

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«Газпром» рекордно нарастил поставки в Китай

Фото: pixabay

Российский газовый гигант «Газпром» увеличил поставки «голубого топлива» в Китай на 37%. Как сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер, в следующем году объемы будут ещё выше.

«Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%. Кроме того, в текущем году «Газпром» уже семь раз обновлял суточные рекорды поставок в Китай», – сказал он.

«В следующем, 2025-м, году мы выведем газопровод «Сила Сибири» на проектную мощность, на нашу контрактную полку – 38 млрд куб. м газа. Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по «дальневосточному» маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику», – уточнил Миллер.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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